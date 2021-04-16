***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 01.04.2019ISIN Kodu TRYMAXS00014Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YılFonun Tasfiye Tarihi 01.04.2029Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Fon'un yurt içi ve yurt dışı büyüme potansiyeli yüksek olan, erken ve ileri aşama büyüme ve köprü finansmanı evrelerinde yatırım arayan girişimler öncelikli olmak üzere, girişim başına bir veya birden fazla fazda 15 milyon TL'ye kadar yatırım yapması ve makul risk seviyesinde getiri potansiyeli yüksek bir yatırım portföyü oluşturması hedeflenmektedir. Yatırımlardan çıkış yolu olarak ise girişimlerin finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır.Fon mevzuatın izin verdiği ölçüde Fon Bilgilendirme Dokümanları'nda ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uygun bir şekilde girişim sermayesi yatırımı olarak teknolojinin geliştirilmesi suretiyle gelecek vaat eden şirketlere mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım yapabilecektir.Kendini kanıtlamış ürünü veya iş planı ile bölgesel pazara hitap eden veya geliştirdiği ürün, servis veya yenilik ile dünya çapında önemli potansiyeli olan girişimler Fon'un odağı olacaktır.Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası aracı dahil edilebilecektir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 Fon'un toplam taahhüt tutarının günlük %0,005479'dır. 2 Fon'un toplam taahhüt tutarının yıllık %2'sidir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 18.12.2018 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbu 0 (212) 283 51 13 0 (212) 281 83 74 info@maxisgirisimpys.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Yönetici 0 (212) 283 51 13 csekeroglu@maxisgirisimpys.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928962BIST