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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.04.2021 19:40



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 07.12.2019
ISIN Kodu TRYMAXS00022
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10
Fonun Tasfiye Tarihi 07.12.2029
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yenilenebilir enerji şirketlerine aşağıda belirtilen yöntemlerle yatırım yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, yenilenebilir enerji sektöründe üretim yapan şirketler yanında, bu şirketlere mal ve hizmet temin eden şirketlere de yatırım yapabilir.
Fon, ana yatırım teması doğrultusunda, istikrarlı gelir üreten ve/veya büyüme vadeden ve/veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan şirketlere orta ve uzun vadede katma değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Yeniden yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken şirketlerin sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltması ve şirket değerlerini artırmaları amaçlanmaktadır.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00411 Fon toplam değerinin günlük %0,00411'inden 1,5 Yıllık yaklaşık %1,5'tir.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 18.12.2018 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbul 0 (212) 283 51 13 0 (212) 281 83 74 info@maxisgirisimpys.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Çağla ŞEKEROĞLU Mali ve İdari İşler / Yönetici 0 (212) 283 51 13 info@maxisgirisimpys.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928963


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Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
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Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,10  
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