***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 07.12.2019ISIN Kodu TRYMAXS00022Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10Fonun Tasfiye Tarihi 07.12.2029Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yenilenebilir enerji şirketlerine aşağıda belirtilen yöntemlerle yatırım yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, yenilenebilir enerji sektöründe üretim yapan şirketler yanında, bu şirketlere mal ve hizmet temin eden şirketlere de yatırım yapabilir.Fon, ana yatırım teması doğrultusunda, istikrarlı gelir üreten ve/veya büyüme vadeden ve/veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan şirketlere orta ve uzun vadede katma değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Yeniden yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken şirketlerin sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltması ve şirket değerlerini artırmaları amaçlanmaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00411 Fon toplam değerinin günlük %0,00411'inden 1,5 Yıllık yaklaşık %1,5'tir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 18.12.2018 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbul 0 (212) 283 51 13 0 (212) 281 83 74 info@maxisgirisimpys.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaÇağla ŞEKEROĞLU Mali ve İdari İşler / Yönetici 0 (212) 283 51 13 info@maxisgirisimpys.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928963BIST