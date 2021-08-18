***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 24.08.2021ISIN Kodu TRYMAXS00030Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10+2 YılFonun Yatırım Stratejisi Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta endüstri, teknoloji, sağlık, hizmetler, tüketim ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.Fon'un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır.Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan şirketlere, satın alma teması kapsamında büyüme vadeden Şirketlere, yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltabilecek ve değerlerini artırabilecek şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır.Fon'un değer yaratma potansiyeli olan ve finansal ve stratejik destek arayan şirketler öncelikli olmak üzere, şirket başına 50 (elli) - 200 (iki yüz) milyon TL bandında azınlık veya çoğunluk pay sahibi olarak yatırım yapması ve makul risk seviyesinde, getiri potansiyeli görece yüksek bir yatırım portföyü oluşturması hedeflenmektedir. Tüm Fon varlığı tek bir yatırıma ayrılabileceği gibi birden çok yatırıma da yönlendirilebilir. Şirketlerin düzenli bir nakit akışına kavuşması, faaliyet karının artırılması ve sağlıklı bir büyüme elde etmesi, katma değer sağlanması amaçlanan üç temel konudur.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,003425 1,25Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 03.02.2021 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan KUTLUSOY 04.02.2021 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat ÖZGEN 04.02.2021 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Vekili 20Fatih GÖREN 04.02.2021 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Hasan HEPKAYA 04.02.2021 TSKB Genel Müdür YardımcısıSelami DÜZ 04.02.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansınaİbrahim Erkan Yağcıoğlu 04.02.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici, 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbu 0 (212) 283 51 13 0 (212) 281 83 74 info@maxisgirisimpys.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Yönetici 0 (212) 283 51 13 csekeroglu@maxisgirisimpys.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959025BIST