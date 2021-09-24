***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRYMAXS00048Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon girişim şirketi olarak yalnızca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin ("Trendyol") hisselerine yatırım yapacak, başkaca bir girişim şirketine yatırım yapmayacaktır. Fon, Trendyol hisselerine ek yatırım ile münhasıran (i) mevzuata uyum veyahut (ii) likidite yönetimi açısından ve bu ihtiyacı karşılayacak tutarda olmak üzere, girişim şirketleri haricindeki girişim sermayesi yatırımlarına veya girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlık ve işlemlere de yatırım yapabilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,175Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 23.06.2021 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan KUTLUSOY 28.06.2021 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat ÖZGEN 28.06.2021 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Vekili 20Selami DÜZ 28.06.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansınaİbrahim Erkan Yağcıoğlu 28.06.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıMehmet Emin Paksoy 28.06.2021 UBS Yatırım Bankası'nda şirket birleşme ve devralmaları bölümünde Kıdemli Uzman 6Evrim Kaşlıoğlu 28.06.2021 Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu KurucuFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 16.07.2021 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent İstanbul 212 283 51 13 212 281 83 74 info@maxisgirisimpys.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Yönetici 212 283 51 13 info@maxisgirisimpys.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965194BIST