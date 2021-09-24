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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.09.2021 17:31



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ISIN Kodu TRYMAXS00048
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon girişim şirketi olarak yalnızca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin ("Trendyol") hisselerine yatırım yapacak, başkaca bir girişim şirketine yatırım yapmayacaktır. Fon, Trendyol hisselerine ek yatırım ile münhasıran (i) mevzuata uyum veyahut (ii) likidite yönetimi açısından ve bu ihtiyacı karşılayacak tutarda olmak üzere, girişim şirketleri haricindeki girişim sermayesi yatırımlarına veya girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlık ve işlemlere de yatırım yapabilir.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,175

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 23.06.2021 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Riza İhsan KUTLUSOY 28.06.2021 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Alim Murat ÖZGEN 28.06.2021 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Vekili 20
Selami DÜZ 28.06.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
İbrahim Erkan Yağcıoğlu 28.06.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Mehmet Emin Paksoy 28.06.2021 UBS Yatırım Bankası'nda şirket birleşme ve devralmaları bölümünde Kıdemli Uzman 6
Evrim Kaşlıoğlu 28.06.2021 Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu Kurucu

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu 16.07.2021 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent İstanbul 212 283 51 13 212 281 83 74 info@maxisgirisimpys.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Çağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Yönetici 212 283 51 13 info@maxisgirisimpys.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965194


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Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,03  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,05  
B. Petrol 77,77 77,77 0,54  
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