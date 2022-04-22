***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRYMAXS00055Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10+2 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta teknoloji şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır. Fon'un ana stratejisi, Türkiye'nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonu ve Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile paralel olacak şekilde toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere (etki yatırımları) yatırım yaparak, elde edilen getiriyi eko sistem ile yeniden paylaşan bir yapı oluşturmak üzerinedir.Fonun stratejisi, olumlu etki barındıran hızlı ölçeklenebilir, erken aşamadaki girişimlere yatırım yapmaktır.Etki girişimlerini seçerken ve yatırım yaparken üç temel unsuru stratejik önceliğik olarak ele alınmaktadır.1. İş modelinin ölçülebilir toplumsal fayda yaratmak amacıyla kurulmuş olması2. Gelir modelinin ölçeklenebilir ve uygulanabilir olması3. Savunulabilir teknoloji ve inovasyon çözümleri sunabilmesiFon, toplam büyüklüğünün yarısına yakınını ilk yatırımlara, geri kalan kısmını ise devam yatırımlarına ayırmıştır. İlk modellemelere göre fonun 100'ün üzerinde girişime ilk yatırım yapması, içlerinden çıkış potansiyeli yüksek girişimlere de devam yatırımı yapması planlanmıştır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 11.03.2022 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan Kutlusoy 11.03.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat Özgen 11.03.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 21Selami Düz 11.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansınaİbrahim Erkan Yağcıoğlu 11.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıSina Afra 11.03.2022 - Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, - Endeavor Türkiye, Yönetim Kurulu üyesi (2013-2017), - TÜSİAD YK üyesi (2017-2019), - Galata Business Angels kurucularındandır, - Fenerbahçe Futbol AŞ YK üyesidir.Ali Şahin 11.03.2022 Provektus stratejik danışmalıkMehru Aygül 11.03.2022 Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın(www.tog.org.tr) kurucu mütevelli heyet üyesi.Faruk Eczacıbaşı 11.03.2022 Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu BaşkanlığıGalya Molinas 11.03.2022 Coca Cola Meksika BaşkanıCem Leon Menase 11.03.2022 Captanomy kurucu ortağıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 11.03.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule2 Kat2 34330 Levent İstanbul 02122835113 02122818374 info@maxisgs.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 02122835113 csekeroglu@maxisgs.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022916BIST