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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.04.2022 15:32
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ISIN Kodu TRYMAXS00055
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10+2 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta teknoloji şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır. Fon'un ana stratejisi, Türkiye'nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonu ve Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile paralel olacak şekilde toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere (etki yatırımları) yatırım yaparak, elde edilen getiriyi eko sistem ile yeniden paylaşan bir yapı oluşturmak üzerinedir.
Fonun stratejisi, olumlu etki barındıran hızlı ölçeklenebilir, erken aşamadaki girişimlere yatırım yapmaktır.
Etki girişimlerini seçerken ve yatırım yaparken üç temel unsuru stratejik önceliğik olarak ele alınmaktadır.
1. İş modelinin ölçülebilir toplumsal fayda yaratmak amacıyla kurulmuş olması
2. Gelir modelinin ölçeklenebilir ve uygulanabilir olması
3. Savunulabilir teknoloji ve inovasyon çözümleri sunabilmesi
Fon, toplam büyüklüğünün yarısına yakınını ilk yatırımlara, geri kalan kısmını ise devam yatırımlarına ayırmıştır. İlk modellemelere göre fonun 100'ün üzerinde girişime ilk yatırım yapması, içlerinden çıkış potansiyeli yüksek girişimlere de devam yatırımı yapması planlanmıştır.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2,5

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 11.03.2022 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Riza İhsan Kutlusoy 11.03.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Alim Murat Özgen 11.03.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 21
Selami Düz 11.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
İbrahim Erkan Yağcıoğlu 11.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Sina Afra 11.03.2022 - Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, - Endeavor Türkiye, Yönetim Kurulu üyesi (2013-2017), - TÜSİAD YK üyesi (2017-2019), - Galata Business Angels kurucularındandır, - Fenerbahçe Futbol AŞ YK üyesidir.
Ali Şahin 11.03.2022 Provektus stratejik danışmalık
Mehru Aygül 11.03.2022 Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın(www.tog.org.tr) kurucu mütevelli heyet üyesi.
Faruk Eczacıbaşı 11.03.2022 Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Galya Molinas 11.03.2022 Coca Cola Meksika Başkanı
Cem Leon Menase 11.03.2022 Captanomy kurucu ortağı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu 11.03.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule2 Kat2 34330 Levent İstanbul 02122835113 02122818374 info@maxisgs.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Çağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 02122835113 csekeroglu@maxisgs.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022916


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