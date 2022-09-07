***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRYMAXS00063Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta teknoloji, tarım, gıda, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere faaliyet karı olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir KOBİ nitelikli şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.Fon'un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır. Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan şirketlere, satın alma teması kapsamında büyüme vadeden şirketlere, yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltabilecek ve değerlerini artırabilecek şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır.Fon'un değer yaratma potansiyeli olan ve finansal ve stratejik destek arayan şirketler öncelikli olmak üzere, şirket başına 5 - 20 milyon TL bandında azınlık veya çoğunluk pay sahibi olarak yatırım yapması ve makul risk seviyesinde, getiri potansiyeli görece yüksek bir yatırım portföyü oluşturması hedeflenmektedir. Tüm Fon varlığı tek bir yatırıma ayrılabileceği gibi birden çok yatırıma da yönlendirilebilir. Şirketlerin düzenli bir nakit akışına kavuşması, faaliyet karının artırılması ve sağlıklı bir büyüme elde etmesi, katma değer sağlanması amaçlanan üç temel konudur.Yatırımlardan çıkış yolu olarak şirketlerin finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Halka arz da ilave bir çıkış yolu olarak değerlendirilmektedir.Fon fon bilgilendirme dokümanlarında ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uygun bir şekilde girişim sermayesi yatırımı olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım yapabilecektir.Fon, Türkiye'de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,003425 1,25Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 16.07.2022 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan Kutlusoy 16.07.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat Özgen 16.07.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 21Selami Düz 16.07.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar LisansınaAli Avcı 16.07.2022 Ceynak Lojistik Ticaret A.Ş., Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. A.Ş., Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceysan Hizmet İşletmeleri A.Ş., Ceylidaş Ceynak Tarım Ürünleri Depoculuk A.Ş. Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. şirketlerinin de içinde bulunduğu Cey Holding ve Ceynak Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.Orhan Turan 16.07.2022 1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK'da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD'da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen TÜRKONFED'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Mehmet Salih Özen 16.07.2022 Devlet Su İşleri'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Türk Telekom'a devlet taahhüt işleri yaptı. 2001 yılında kurumsal otopark sektöründe iş hayatına devam etti. DOKAY Enerji markası ile hidroelektrik, biomass ve rüzgâr enerjisi santralleri inşa etti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeliğinin yanı sıra Türkonfed yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplumda aktif görev yapıyor.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 16.03.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule2 Kat2 34330 Levent İstanbul 02122835113 02122818374 info@maxisgs.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 02122835113 csekeroglu@maxisgs.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061058BIST