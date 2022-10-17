***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak kurucularından veya girişim şirketinin faaliyetlerinde belirleyici rol oynayan kilit üst düzey personelden en az birinin kadın olduğu girişimler başta olmak üzere, Mobilite, yaşam bilimleri, fem-tech, wealth-tech sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere iyi bir kurucu ekibe sahip olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir girişim şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.Fon'un yatırım stratejisi anlamında kadın girişimcilerin aktif olduğu girişimler olarak kurucularından veya girişim şirketinin faaliyetlerinde belirleyici rol oynayan kilit üst düzey personelden en az birinin kadın olduğu girişimler kastedilmektedir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 27.05.2022 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan Kutlusoy 25.05.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat Özgen 25.05.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 21Selami Düz 25.05.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar LisansınaBarış Karakullukçu Özenoğlu 25.05.2022 Mudo'da 2012-2016 arasında yürütme kurulu başkanlığı ve üst düzey yönetici (CEO) olarak görev yapan Karakullukçu, 2017-2018'de Turkcell'in veri ve analitik odaklı dönüşüm programını yönetti. IBM'ye Küresel İş Hizmetleri Ülke Lideri olarak atanan Karakullukçu 2020'de Türk TAhu Serter 25.05.2022 2002 yılında Farplas Automotive?in CFO?su görevini üstlenmiş ve 2012 yılında şirketin başkanlığına atanmıştır. F+ Ventures, Arya Kadın Yatırım Platformu ve Fark Labs?in kurucusudur. Stratejik ittifaklar oluşturma ve birleşme ve devralma konusunda deneyime sahiptir ve Mahle-Farplas ve Farhym Otomotiv gibi küresel otomotiv şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapmıştır.İlknur İlkyaz Gül 25.05.2022 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent?te 2006 yılında Stratejik Planlama Uzmanı, 2006 ? 2008 yılları arasında RIS ? Mersin Projesi?nde Yönetici, 2009 ? 2015 yılları arasında AB Proje Ofisi Direktörü, 2008 ? 2016 yılları arasında Girişimcilik ve İnovasyon Direktörü, 2016 ? 2020 yılları arasında Growth Circuit?te Genel Müdür olarak çalışmıştır. F+ Ventures?ın ortağıdır ve Eylül 2020?den beri FarkLabs ve F+ Ventures?ın Direktörlüğünü yapmaktadır.Özlem Tümer Eke 25.05.2022 1998 ? 2009 yılları arasında Yurtdışı Satış Direktörü olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?de, 2009 - 2014 yılları arasında İsviçre?de bulunan STG Management Ltd.?de fon yöneticisi olarak çalışmıştır. 2014?ten beri Estonya?da bulunan WPS Partners OÜ?nün şirket ortağı olarak çalışmalar yürütmektedir.Sanem Tatlıdil Özal 25.05.2022 2003-2005 yılları arasında Mondiale Partners?ta Genel Müdür Yardımcısı olarak Kurumsal Satış bölümünde, 2005-2008 yılları arasında UBS Financial Services?te Finansal Danışman olarak ve 2008-2012 yılları arasında Arna Partners?ta Direktör olarak çalışmıştır. 2012-2017 yılları arasında İstanbul?da Garanti Bankası?nın Uluslararası İşletme ve Ürün bölümü Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2016 yılından bu yana Arya Kadın Yatırım Platform?unun üyesidir.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 25.05.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule2 Kat2 34330 Levent İstanbul 02122835113 02122818374 info@maxisgs.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 02122835113 csekeroglu@maxisgs.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072589BIST