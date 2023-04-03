***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.04.2023 16:18
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Riza İhsan Kutlusoy 19.07.2018 ş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Alim Murat Özgen 19.07.2018 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 22
Selami Düz 19.07.2018 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
Yalçın Sezen 19.07.2018 T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Sezgin Lüle 20.04.2021 T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Barış Karakullukçu Özenoğlu 14.03.2022 Mudo'da 2012-2016 arasında yürütme kurulu başkanlığı ve üst düzey yönetici (CEO) olarak görev yapan Karakullukçu, 2017-2018'de Turkcell'in veri ve analitik odaklı dönüşüm programını yönetti. IBM'ye Küresel İş Hizmetleri Ülke Lideri olarak atandı.
Erkan Yağcıoğlu 19.02.2020 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbu 0 (212) 283 51 13 0 (212) 281 83 74 info@maxisgs.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Çağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Yönetici 0 (212) 283 51 13 csekeroglu@maxisgs.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131157
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