***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan Kutlusoy 19.07.2018 ş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat Özgen 19.07.2018 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 22Selami Düz 19.07.2018 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar LisansınaYalçın Sezen 19.07.2018 T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür YardımcısıSezgin Lüle 20.04.2021 T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür YardımcısıBarış Karakullukçu Özenoğlu 14.03.2022 Mudo'da 2012-2016 arasında yürütme kurulu başkanlığı ve üst düzey yönetici (CEO) olarak görev yapan Karakullukçu, 2017-2018'de Turkcell'in veri ve analitik odaklı dönüşüm programını yönetti. IBM'ye Küresel İş Hizmetleri Ülke Lideri olarak atandı.Erkan Yağcıoğlu 19.02.2020 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbu 0 (212) 283 51 13 0 (212) 281 83 74 info@maxisgs.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Yönetici 0 (212) 283 51 13 csekeroglu@maxisgs.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131157BIST