***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 25.11.2021Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar PWC YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Tasfiye Tarihi 25.11.2031Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,000929 7385 Fona yatırılan toplam taahüt tutarı üzerinden günlük 0,000929678 0,339333 2695506 Fona yatırılan toplam kaynak taahhüdü üzerinden yıllık %0,339333Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 23.06.2021 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan KUTLUSOY 28.06.2021 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat ÖZGEN 28.06.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve YK Üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür 22Selami DÜZ 28.06.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansınaİbrahim Erkan Yağcıoğlu 28.06.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıMehmet Emin Paksoy 28.06.2021 UBS Yatırım Bankası'nda şirket birleşme ve devralmaları bölümünde Kıdemli Uzman 8Evrim Kaşlıoğlu 28.06.2021 Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu Kurucu 2Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 16.07.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent İstanbul 212 283 51 13 212 281 83 74 info@maxisgs.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Yönetici 212 283 51 13 info@maxisgs.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162629BIST