Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.06.2023 12:05
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 28.12.2022
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 +2 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 28.12.2034

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,003425 Fon toplam taahhüdü üzerinden günlük 0,003425 1,25 Fon toplam taahhüdü üzerinden yıllık 1,25

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 16.07.2022 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Riza İhsan Kutlusoy 16.07.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Alim Murat Özgen 16.07.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 22
Selami Düz 16.07.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
Ali Avcı 16.07.2022 Ceynak Lojistik Ticaret A.Ş., Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. A.Ş., Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceysan Hizmet İşletmeleri A.Ş., Ceylidaş Ceynak Tarım Ürünleri Depoculuk A.Ş. Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. şirketlerinin de içinde bulunduğu Cey Holding ve Ceynak Yatırım Holding?in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.
Orhan Turan 16.07.2022 1997-1999 yılları arasında İZODER?in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği?nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK?da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD?da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen TÜRKONFED?de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Mehmet Salih Özen 16.07.2022 Devlet Su İşleri'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?na ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Türk Telekom?a devlet taahhüt işleri yaptı. 2001 yılında kurumsal otopark sektöründe iş hayatına devam etti. DOKAY Enerji markası ile hidroelektrik, biomass ve rüzgâr enerjisi santralleri inşa etti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeliğinin yanı sıra Türkonfed yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplumda aktif görev yapıyor.

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu 16.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162635


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:355.759
Değişim :  0,46% |  26,25
Açılış :  5.733  
Önceki Kapanış :  5.733  
En Düşük
5.693 En Yüksek
5.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 1.373,30 173.625.591 % 10,00  
UFUK 70,95 4.070.725 % 10,00  
ACSEL 78,70 34.380.579 % 9,99  
ALCAR 559,30 78.857.543 % 9,99  
MAKTK 4,74 152.385.862 % 9,98  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 26,0120 26,0219 % 0,46  
Euro 28,5004 28,5176 % 0,73  
Sterlin 33,0458 33,2116 % 0,41  
Frank 29,0022 29,1769 % 0,44  
Riyal 6,9231 6,9578 % 0,29  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.925 1,28  
Altın Gr. 1.608 1.609 2,86  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.134 5.343 19,00  
Çeyrek 2.575 2.671 9,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 0,10  
Gümüş Gr. 19,14 19,15 0,12  
B. Petrol 72,89 72,89 -1,46  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru