***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 28.12.2022Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 +2 YILFonun Tasfiye Tarihi 28.12.2034Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,003425 Fon toplam taahhüdü üzerinden günlük 0,003425 1,25 Fon toplam taahhüdü üzerinden yıllık 1,25Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 16.07.2022 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan Kutlusoy 16.07.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat Özgen 16.07.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 22Selami Düz 16.07.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar LisansınaAli Avcı 16.07.2022 Ceynak Lojistik Ticaret A.Ş., Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. A.Ş., Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceysan Hizmet İşletmeleri A.Ş., Ceylidaş Ceynak Tarım Ürünleri Depoculuk A.Ş. Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. şirketlerinin de içinde bulunduğu Cey Holding ve Ceynak Yatırım Holding?in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.Orhan Turan 16.07.2022 1997-1999 yılları arasında İZODER?in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği?nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK?da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD?da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen TÜRKONFED?de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Mehmet Salih Özen 16.07.2022 Devlet Su İşleri'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?na ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Türk Telekom?a devlet taahhüt işleri yaptı. 2001 yılında kurumsal otopark sektöründe iş hayatına devam etti. DOKAY Enerji markası ile hidroelektrik, biomass ve rüzgâr enerjisi santralleri inşa etti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeliğinin yanı sıra Türkonfed yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplumda aktif görev yapıyor.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 16.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162635BIST