***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGirişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 + 2 YILFonun Tasfiye Tarihi 29.12.2034Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,006849 Fon toplam taahhüdü üzerinden günlük 0,006849315 2,5 Fon toplam taahhüdü üzerinden yıllık 2,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan Kutlusoy 25.05.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat Özgen 25.05.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve YK Üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür 22Selami Düz 25.05.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Koordinatör, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar LisansıBarış Karakullukçu Özenoğlu 25.05.2022 T. İş Bankası A.Ş. Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı, IBM Küresel İş Hizmetleri Ülke LideriAhu Serter 25.05.2022 F+ Ventures, Arya Kadın Yatırım Platformu ve Fark Labs in kurucusudur. Mahle-Farplas ve Farhym Otomotiv gibi küresel otomotiv şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapmıştır.İlknur İlkyaz Gül 25.05.2022 F+ Ventures ortağıdır ve FarkLabs ve F+ Venturesın Direktörü Growth Circuitte te Genel Müdür olarak çalışmıştır.Özlem Tümer Eke 25.05.2022 2014 ten beri Estonya da bulunan WPS Partners OÜ nün şirket ortağı olarak çalışmalar yürütmektedir.Sanem Tatlıdil Özal 25.05.2022 2016 yılından bu yana Arya Kadın Yatırım Platform unun üyesidir. İstanbul da Garanti Bankası nın Uluslararası İşletme ve Ürün bölümü Başkanlığı görevini üstlenmiştir.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 25.05.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162639BIST