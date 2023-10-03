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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.10.2023 14:45
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRYMAXS00105
Değerleme Kuruluşları PWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 + 2 Yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta enerji, teknoloji, gıda, üretim, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fon?un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır. Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.
Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan şirketlere, satın alma teması kapsamında büyüme vadeden şirketlere, yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltabilecek ve değerlerini artırabilecek şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,003424 1,25

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 05.04.2023 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Riza İhsan Kutlusoy 05.04.2023 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Alim Murat Özgen 05.04.2023 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üye 22
Selami Düz 05.04.2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Koordinatör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
Hakan Aygen 05.04.2023 TSKB Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Hepkaya 05.04.2023 TSKB Genel Müdür Yardımcısı
Poyraz Koğacıoğlu 05.04.2023 TSKB Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Gürel 05.04.2023 TSKB Direktör

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu 17.07.2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Caddesi İş Bankası Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbul 0 (212) 283 51 13 0 (212) 281 83 74 info@maxisgs.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Çağla ŞEKEROĞLU Mali ve İdari İşler / Yönetici 0 (212) 283 51 13 info@maxisgs.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198938


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Yarım 5.445 5.492 0,00  
Çeyrek 2.714 2.746 0,00  
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