***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2023 16:21
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 03.03.2015-208160 ve Türev Araçlar Lisansı 17.03.2016-307194
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208098
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0252
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0244
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.795,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 19,85
|Açılış
|: 1.795,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,18
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|QNBFB
|377,70
|30.405.228
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.076.775
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.490.784
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.659.320
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.157.442
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.342.348
|% -9,98
|
|GLBMD
|33,96
|10.906.499
|% -9,97
|
|ENSRI
|30,36
|16.792.736
|% -9,96
|
|THYAO
|207,10
|7.324.072.723
|% -3,04
|
|TUPRS
|130,00
|4.994.111.355
|% -2,55
|
|ASELS
|40,12
|4.185.747.285
|% -2,38
|
|PETKM
|20,30
|3.664.253.987
|% -2,59
|
|YKBNK
|17,86
|2.928.425.389
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,74
|2.824.414.991
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,90
|1.771.495.457
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.630.876.167
|% 3,42
|
|PETKM
|20,30
|3.664.253.987
|% -2,59
|
|YKBNK
|17,86
|2.928.425.389
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0002
|28,0046
|% 0,08
|
|Euro
|29,6887
|29,6981
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,9361
|34,1063
|% 0,24
|
|Frank
|31,2974
|31,4859
|% 0,20
|
|Riyal
|7,4456
|7,4830
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.792
|1.793
|17,34
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.068
|12.167
|95,00
|
|Yarım
|6.053
|6.109
|48,00
|
|Çeyrek
|3.017
|3.054
|24,00
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,31
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem