***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2023 18:02
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selami Düz 05.04.2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Koordinatör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
Cansel Nuray Aksoy 05.04.2023 T. İş Bankası İştirakler Bölümünde Birim Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına, Kredi Derecelendirme Lisansı
Emre Ölçer 08.11.2023 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü
Ceren Sayar 08.11.2023 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık Birim Müdürü
Özgür Temel 13.07.2023 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü Bölüm Müdürü- İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Riza İhsan Kutlusoy 05.04.2023 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Çağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Kıdemli Yönetici 0 (212) 283 51 13 info@maxisgs.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224973
BIST