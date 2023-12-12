***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelami Düz 05.04.2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Koordinatör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar LisansınaCansel Nuray Aksoy 05.04.2023 T. İş Bankası İştirakler Bölümünde Birim Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına, Kredi Derecelendirme LisansıEmre Ölçer 08.11.2023 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık Bölüm MüdürüCeren Sayar 08.11.2023 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık Birim MüdürüÖzgür Temel 13.07.2023 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü Bölüm Müdürü- İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıRiza İhsan Kutlusoy 05.04.2023 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÇağla Şekeroğlu Mali ve İdari İşler / Kıdemli Yönetici 0 (212) 283 51 13 info@maxisgs.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224973BIST