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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.12.2023 18:15
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Riza İhsan Kutlusoy 05.04.2023 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Özgür Temel 19.07.2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür-İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür-T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü Bölüm Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Selami Düz 05.04.2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Koordinatör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
Hakan Aygen 05.04.2023 TSKB Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Hepkaya 05.04.2023 TSKB Genel Müdür Yardımcısı
Poyraz Koğacıoğlu 05.04.2023 TSKB Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Gürel 05.04.2023 TSKB Direktör

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu 17.07.2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224987


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EYGYO 26,40 56.136.433 % 10,00  
AVTUR 9,68 26.169.242 % 10,00  
TETMT 3.685,00 43.979.708 % 10,00  
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Paladyum 975,89 981,42 % 0,66  
Brent Pet. 73,94 73,94 % 0,66  
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