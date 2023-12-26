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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.12.2023 17:42
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Riza İhsan Kutlusoy 11.03.2022 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Alim Murat Özgen 11.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve YK Üye İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, 22
Selami Düz 11.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansına
Barış Karakullukçu Özenoğlu 02.08.2022 T. İş Bankası A.Ş. Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı, IBM Küresel İş Hizmetleri Ülke Lideri
Sina Afra 11.03.2022 - Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, - Endeavor Türkiye, Yönetim Kurulu üyesi (2013-2017), - TÜSİAD YK üyesi (2017-2019), - Galata Business Angels kurucularındandır, - Fenerbahçe Futbol AŞ YK üyesidir.
Ali Şahin 11.03.2022 Provektus stratejik danışmalık
Mehru Aygül 11.03.2022 Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın(www.tog.org.tr) kurucu mütevelli heyet üyesi.
Faruk Eczacıbaşı 11.03.2022 Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Galya Molinas 11.03.2022 Coca Cola Meksika Başkanı
Cem Leon Menase 11.03.2022 Captanomy kurucu ortağı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu 11.03.2022 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Uzman, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229415


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