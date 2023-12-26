***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRiza İhsan KUTLUSOY 04.02.2021 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Alim Murat ÖZGEN 04.02.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve YK Üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, 22Fatih GÖREN 04.02.2021 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Hasan HEPKAYA 04.02.2021 TSKB Genel Müdür Yardımcısı 2Selami DÜZ 04.02.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar LisansınaKoray DOĞANÇAY 02.08.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Direktör, 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıBarış Karakullukçu ÖZENOĞLU 02.08.2023 T. İş Bankası A.Ş. Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı, IBM Küresel İş Hizmetleri Ülke LideriFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 04.02.2021 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229416BIST