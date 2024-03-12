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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.03.2024 20:01
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 22.11.2023
Fonun Tasfiye Tarihi 22.11.2033

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,001369 % 0,001369 0,5 Toplam taahhüt tutarı üzerinden %0,5

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Temel 12.03.2024 2016-2021 - T. İş Bankası A.Ş. Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü - Bölüm Müdürü 2021-2023 - İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2023 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Cansel Nuray Aksoy 12.03.2024 2012-2022 - T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Müdür Yardımcısı 2016-2022 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2022- T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Birim Müdürü 2022- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Selami Düz 08.11.2023 2017-2021 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2021- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Koordinatör 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Emre Ölçer 08.11.2023 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık Bölümü - Bölüm Müdürü
Ceren Sayar 08.11.2023 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık Bölümü - Birim Müdürü

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağla Şekeroğlu 17.07.2023 2017- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Yönetici 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258221


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