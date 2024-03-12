***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 6.849,32 Fon'un toplam taahhüt tutarının günlük %0,005479 2 2500000 Fon'un toplam taahhüt tutarı üzerinden yıllık %2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzgür Temel 12.03.2024 2016-2021 - T. İş Bankası A.Ş. Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü - Bölüm Müdürü 2021-2023 - İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2023 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıCansel Nuray Aksoy 12.03.2024 2012-2022 - T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Müdür Yardımcısı 2016-2022 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2022- T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Birim Müdürü 2022- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıSelami Düz 19.07.2018 2017-2021 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2021- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Koordinatör 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıYalçın Sezen 19.07.2018 2011-2023 - T. İş Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Moka Ödeme ve E-Para Kuruluşu A. Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı İmeceMobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan VekiliSezgin Lüle 20.04.2021 2017-2021 - T. İş Bankası A.Ş. Kurumsal Mimari Bölümü - Bölüm Müdürü 2021 - T. İş Bankası A.Ş. - Genel Müdür YardımcısıBarış Karakullukçu Özenoğlu 14.03.2022 T. İş Bankası A.Ş. Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı, IBM Küresel İş Hizmetleri Ülke LideriErkan Yağcıoğlu 19.02.2020 Trakya Yatırım Holding A.Ş. Direktör, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 2017- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Yönetici 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258223BIST