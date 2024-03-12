***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 22.12.2023Fonun Tasfiye Tarihi 24.12.2035Fonun Yatırım Stratejisi Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta enerji, teknoloji, gıda, üretim, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.Fon'un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır. Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan şirketlere, satın alma teması kapsamında büyüme vadeden şirketlere, yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltabilecek ve değerlerini artırabilecek şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,003424 0,003424 1,25 1,25Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzgür Temel 12.03.2024 2016-2021 - T. İş Bankası A.Ş. Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü - Bölüm Müdürü 2021-2023 - İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2023 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıCansel Nuray Aksoy 12.03.2024 2012-2022 - T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Müdür Yardımcısı 2016-2022 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2022- T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Birim Müdürü 2022- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıSelami Düz 05.04.2023 2017-2021 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2021- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Koordinatör 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıHakan Aygen 05.04.2023 TSKB Genel Müdür YardımcısıHasan Hepkaya 05.04.2023 TSKB Genel Müdür YardımcısıPoyraz Koğacıoğlu 05.04.2023 TSKB Genel Müdür YardımcısıHüseyin Gürel 05.04.2023 TSKB DirektörFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 17.07.2023 2017- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Yönetici 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258224BIST