***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzgür Temel 11.04.2024 2016-2021 - T. İş Bankası A.Ş. Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü - Bölüm Müdürü 2021-2023 - İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2023 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıCansel Nuray Aksoy 11.04.2024 2012-2022 - T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Müdür Yardımcısı 2016-2022 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2022- T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Birim Müdürü 2022- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıSelami Düz 16.07.2022 2017-2021 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2021- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Koordinatör 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıAli Avcı 16.07.2022 Ceynak Lojistik Ticaret A.Ş., Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. A.Ş., Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Ceysan Hizmet İşletmeleri A.Ş., Ceylidaş Ceynak Tarım Ürünleri Depoculuk A.Ş. Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. şirketlerinin de içinde bulunduğu Cey Holding ve Ceynak Yatırım Holding?in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.Orhan Turan 16.07.2022 1997-1999 yılları arasında İZODER?in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği?nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK?da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD?da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen TÜRKONFED?de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Mehmet Salih Özen 16.07.2022 Devlet Su İşleri'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?na ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Türk Telekom?a devlet taahhüt işleri yaptı. 2001 yılında kurumsal otopark sektöründe iş hayatına devam etti. DOKAY Enerji markası ile hidroelektrik, biomass ve rüzgâr enerjisi santralleri inşa etti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeliğinin yanı sıra Türkonfed yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplumda aktif görev yapıyor.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağla Şekeroğlu 16.03.2022 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271590BIST