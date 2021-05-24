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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

24.05.2021 10:19



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/05/2021
Açıklamalar

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilenebilir Enerji 'nun unvanı SPK'nın 22.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3822 sayılı onay yazısı ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.  Girişim Sermayesi Yatırım Fonu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937393


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