***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2021Bildirim İçeriğiEski UnvanMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi03/05/2021AçıklamalarMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilenebilir Enerji 'nun unvanı SPK'nın 22.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3822 sayılı onay yazısı ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. Girişim Sermayesi Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937393BIST