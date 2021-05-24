***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
24.05.2021 10:19
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/05/2021
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilenebilir Enerji 'nun unvanı SPK'nın 22.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3822 sayılı onay yazısı ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937393
BIST
13:051.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:058,3902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,3850
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|Önceki Kapanış
|: 8,3750
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8,4355
En Düşük
8,3755
13:0510,2572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 10,2150
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|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2867
En Düşük
10,2161
13:05508,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,07
|Açılış
|: 508,00
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|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:05
|SANFM
|16,72
|6.423.437
|% 10,00
|
|TRILC
|42,90
|112.236.030
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|17.867.154
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.038.465
|% 9,96
|
|SONME
|41,94
|12.585.197
|% 8,54
|
|KUTPO
|61,10
|171.029.488
|% -9,95
|
|DERHL
|8,22
|9.773.928
|% -8,87
|
|FRIGO
|22,60
|13.874.636
|% -7,38
|
|MZHLD
|27,50
|5.500
|% -6,97
|
|SAYAS
|28,92
|17.680.946
|% -6,23
|
|GARAN
|8,08
|594.085.185
|% -0,98
|
|KOZAL
|128,80
|463.619.711
|% 0,31
|
|ASELS
|15,50
|397.341.530
|% 2,31
|
|PETKM
|6,39
|371.383.305
|% -1,08
|
|KRDMD
|8,02
|339.881.889
|% -0,12
|
|TSKB
|1,39
|135.852.555
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,16
|163.009.390
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|594.085.185
|% -0,98
|
|KARSN
|4,72
|290.926.929
|% -2,48
|
|PETKM
|6,39
|371.383.305
|% -1,08
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3883
|8,3902
|% -0,30
|
|Euro
|10,2505
|10,2572
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8274
|11,8867
|% -0,38
|
|Frank
|9,3153
|9,3714
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2314
|2,2426
|% -0,26
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.402
|11,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,28
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|5,94
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|1,21
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