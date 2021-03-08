***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-1974 sayılı yazısı ile Şirketimizin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 8.000.000 TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısına istinaden ekte yer almaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.Yeni Paylara İlişkin Bilgiler aşağıda yer almaktadır.Yeni payların itibari değerleriCinsleriSayılarıİmtiyazlı olup olmadıklarıİmtiyazlı paylara ve rüchan haklarına ilişkin sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresiPrime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar3.000.000 TLNama yazılı hisse3.000.000İmtiyazlı pay çıkarılmamıştır.İmtiyazlı pay çıkarılmamıştır. Rüchan hakları sınırlandırılmamıştır. Tek pay sahibi rüchan haklarının tamamını kullanacaktır.Primli pay çıkarılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916085BIST