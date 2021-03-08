***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.03.2021 17:45
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-1974 sayılı yazısı ile Şirketimizin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 8.000.000 TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısına istinaden ekte yer almaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.
Yeni Paylara İlişkin Bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yeni payların itibari değerleri
Cinsleri
Sayıları
İmtiyazlı olup olmadıkları
İmtiyazlı paylara ve rüchan haklarına ilişkin sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresi
Prime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar
3.000.000 TL
Nama yazılı hisse
3.000.000
İmtiyazlı pay çıkarılmamıştır.
İmtiyazlı pay çıkarılmamıştır. Rüchan hakları sınırlandırılmamıştır. Tek pay sahibi rüchan haklarının tamamını kullanacaktır.
Primli pay çıkarılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916085
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,1880
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7346
En Düşük
7,4989
18:059,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1855
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1775
En Düşük
8,8190
18:05416,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,52
|Açılış
|: 416,81
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7098
|7,7200
|% 2,50
|
|Euro
|9,1485
|9,1655
|% 2,07
|
|Sterlin
|10,6180
|10,6713
|% 2,12
|
|Frank
|8,2074
|8,2568
|% 1,85
|
|Riyal
|2,0489
|2,0592
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-15,82
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|-0,91
|