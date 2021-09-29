Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.09.2021 16:04



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-8852 sayılı yazısı ile onaylanmasına karar verilen fon ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen ıslak mühürlü hali tarafımıza ulaşmadan sehven KAP'ta yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ıslak mühürlü gönderdiği ihraç belgesi tarafımıza fiziken ulaştığında KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965723


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:101.393
Değişim :  0,66% |  9,10
Açılış :  1.392  
Önceki Kapanış :  1.384  
En Yüksek
1.397 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 22,90 1.792.252 % 9,99  
MANAS 17,29 41.042.261 % 9,99  
KAPLM 23,86 9.511.349 % 9,95  
SODSN 24,54 280.519 % 9,95  
ISBIR 56,40 2.577.013 % 9,94  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Dolar 8,8713 8,8739 % 0,04  
Euro 10,3127 10,3224 % -0,53  
Sterlin 11,8892 11,9489 % -0,64  
Frank 9,4873 9,5444 % -0,16  
Riyal 2,3579 2,3698 % 0,06  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 -3,54  
Altın Gr. 495 495 0,92  
Cumhuriyet 3.283 3.333 8,00  
Tam 3.266 3.348 8,87  
Yarım 1.578 1.619 4,30  
Çeyrek 792 810 2,15  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 -0,90  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,22  
B. Petrol 78,03 78,03 -0,32  
Seans Raporu 17:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru