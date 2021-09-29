***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.09.2021 16:04
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-8852 sayılı yazısı ile onaylanmasına karar verilen fon ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen ıslak mühürlü hali tarafımıza ulaşmadan sehven KAP'ta yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ıslak mühürlü gönderdiği ihraç belgesi tarafımıza fiziken ulaştığında KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965723
BIST
17:101.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:108,8739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
17:1010,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0552
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
17:10494,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 494,50
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOBUR
|22,90
|1.792.252
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|41.042.261
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.511.349
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.461.113
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.435.042
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|334.625.897
|% -9,97
|
|ERSU
|4,18
|63.908.708
|% -9,52
|
|GEDIK
|7,37
|53.059.832
|% -8,79
|
|GARAN
|9,02
|1.274.735.444
|% 2,04
|
|THYAO
|13,81
|1.040.392.215
|% 0,22
|
|KOZAL
|96,10
|456.265.425
|% 1,85
|
|TUPRS
|111,60
|438.510.303
|% -1,15
|
|SISE
|8,08
|425.941.900
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|395.411.316
|% 1,71
|
|GARAN
|9,02
|1.274.735.444
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,22
|413.495.157
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,79
|136.474.747
|% 0,56
|
|THYAO
|13,81
|1.040.392.215
|% 0,22
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8713
|8,8739
|% 0,04
|
|Euro
|10,3127
|10,3224
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8892
|11,9489
|% -0,64
|
|Frank
|9,4873
|9,5444
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3579
|2,3698
|% 0,06
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-3,54
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|8,87
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|4,30
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|-0,32
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:24IHEVA
Yüzde 6.52 oranında artışla 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 934, 353 adet işlem
-
17:22GWIND
Yüzde 6.04 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 164, 886 adet işlem
-
17:21EMKEL
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 064, 022 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 69 artarak (% 0.63 ) 1, 222
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MANAS, DOBUR, ISBIR, EUYO, KAPLM, ATAGY, SODSN