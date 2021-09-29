***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-8852 sayılı yazısı ile onaylanmasına karar verilen fon ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen ıslak mühürlü hali tarafımıza ulaşmadan sehven KAP'ta yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ıslak mühürlü gönderdiği ihraç belgesi tarafımıza fiziken ulaştığında KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965723BIST