***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2022 10:46
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Tadili Hakkında Fonun Tasarruf Sahiplerini Bilgilendirme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054940
BIST
10:312.868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:3117,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:3118,5062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0264
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4965
10:311.034,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.034,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BARMA
|47,90
|39.647.117
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|17.058.867
|% 9,88
|
|TRCAS
|10,54
|63.704.188
|% 9,68
|
|IZMDC
|2,94
|109.223.727
|% 9,29
|
|KIMMR
|4,60
|52.054.409
|% 8,49
|
|PAMEL
|169,60
|5.914.506
|% -9,40
|
|TEKTU
|1,73
|22.996.760
|% -6,99
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,06
|30.317.309
|% -5,94
|
|MPARK
|40,08
|17.183.681
|% -4,89
|
|THYAO
|63,05
|2.078.030.949
|% 2,69
|
|ODAS
|4,02
|359.948.619
|% 2,29
|
|SAHOL
|23,68
|343.204.699
|% -1,91
|
|GARAN
|18,08
|326.885.956
|% 0,06
|
|YKBNK
|5,65
|314.308.671
|% 0,53
|
|ODAS
|4,02
|359.948.619
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,82
|101.414.351
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,65
|314.308.671
|% 0,53
|
|DOHOL
|4,45
|209.594.405
|% -0,45
|
|TSKB
|3,52
|156.520.946
|% 0,28
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9596
|17,9624
|% 0,14
|
|Euro
|18,5022
|18,5149
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,8352
|21,9447
|% 0,00
|
|Frank
|18,9933
|19,1077
|% -0,00
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,07
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|2,79
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.939
|6.993
|1,00
|
|Yarım
|3.381
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,21
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:45DMSAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 725 adet işlem
-
10:44MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 527, 509 adet işlem
-
10:44MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 527, 509 adet işlem
-
10:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 81 kaybederek (% -0.03 ) 3, 101
-
10:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS