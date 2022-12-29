***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2022 21:37
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Tadili Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091326
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1526
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0316
En Düşük
19,8499
18:051.092,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.092,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,88
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6989
|18,7008
|% -0,05
|
|Euro
|19,9636
|20,0092
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5073
|22,6202
|% 0,39
|
|Frank
|20,1986
|20,3203
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9600
|4,9849
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|11,89
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|6,58
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.376
|7.442
|52,00
|
|Yarım
|3.572
|3.637
|19,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.818
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,28
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında