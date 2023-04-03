***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.04.2023 10:27
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-35327 sayılı yazısı ile Şirketimizin 25.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 8.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 8.385.759,13 TL'si dağıtılmayan 2022 yılı dönem karından, 1.614.240,87 TL'si ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, tamamı iç kaynaklardan 10.000.000,00 TL artırılarak 18.000.000,00 TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısına istinaden ekte yer almaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.
Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sermaye Artırım Öncesi
Sermaye Artırım Sonrası
Ortağın Unvanı
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
8.000.000,00
100,00
18.000.000,00
100,00
Toplam
8.000.000,00
100,00
18.000.000,00
100,00
Yeni Paylara İlişkin Bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yeni Payların
İtibari değer bilgisi
Cinsleri
Sayıları
İmtiyaz bilgisi
Rüçhan hakkı ve kullanım şartlarıyla ilgili bilgi
Prim bilgisi
Pay başına 1,00 TL itibari değerli toplam 10.000.000,00 TL değerinde pay.
Nama yazılı
10.000.000
İmtiyazlı pay çıkarılmamıştır.
Rüçhan hakları sınırlandırılmamıştır. Tek pay sahibi, rüçhan haklarının tamamını kullanacaktır.
Primli pay çıkarılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130828
BIST