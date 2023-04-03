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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.04.2023 10:27
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-35327 sayılı yazısı ile Şirketimizin 25.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 8.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 8.385.759,13 TL'si dağıtılmayan 2022 yılı dönem karından, 1.614.240,87 TL'si ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, tamamı iç kaynaklardan 10.000.000,00 TL artırılarak 18.000.000,00 TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısına istinaden ekte yer almaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.
Şirket'in sermaye artırımı öncesi ve sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
     
    Sermaye Artırım Öncesi
    Sermaye Artırım Sonrası

    Ortağın Unvanı
    Pay Tutarı (TL)
    Pay Oranı (%)
    Pay Tutarı (TL)
    Pay Oranı (%)

    İş Yatırım Menkul   Değerler A.Ş.
    8.000.000,00
    100,00
    18.000.000,00
    100,00

    Toplam
    8.000.000,00
    100,00
    18.000.000,00
    100,00

 
 
Yeni Paylara İlişkin Bilgiler aşağıda yer almaktadır.
    Yeni Payların

    İtibari   değer bilgisi
    Cinsleri
    Sayıları
    İmtiyaz bilgisi
    Rüçhan  hakkı ve kullanım şartlarıyla ilgili bilgi
    Prim bilgisi

    Pay başına 1,00 TL itibari değerli toplam 10.000.000,00 TL değerinde pay.
    Nama yazılı
    10.000.000
    İmtiyazlı pay çıkarılmamıştır.
      Rüçhan hakları   sınırlandırılmamıştır.   Tek pay sahibi,   rüçhan haklarının   tamamını   kullanacaktır.
    Primli pay   çıkarılmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130828


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Altın Gr. 1.212 1.213 -2,01  
Cumhuriyet 8.206 8.330 -36,00  
Tam 8.204 8.288 -30,00  
Yarım 4.022 4.056 -14,00  
Çeyrek 2.011 2.028 -7,00  
Gümüş Gr. 14,67 14,69 -0,18  
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