***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon ihraç belgesi tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmış olup-Sermaye Piyasası Kurulu izin yazısı,-Yatırımcılara duyuru metni ve-İhraç belgesi tadil metniekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257709BIST