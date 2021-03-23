***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
23.03.2021 17:17
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/02/2021 tarih ve E-12233903-320.04-1303 no'lu izin doğrultusunda ekteki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919986
BIST
17:061.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:067,9084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1265
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:069,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1887
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:06439,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,06
|Açılış
|: 439,23
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:06
|SASA
|43,64
|735.376.721
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|140.754.776
|% 9,97
|
|TRILC
|34,44
|156.461.413
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|GARFA
|12,25
|4.758.126
|% -9,99
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GARAN
|7,21
|9.689.261.494
|% -9,65
|
|FROTO
|216,00
|2.270.657.339
|% 5,06
|
|EREGL
|15,41
|1.890.510.952
|% 4,76
|
|AKBNK
|4,86
|1.851.074.102
|% -8,82
|
|KOZAL
|115,30
|1.179.627.264
|% 5,01
|
|GARAN
|7,21
|9.689.261.494
|% -9,65
|
|AKBNK
|4,86
|1.851.074.102
|% -8,82
|
|YKBNK
|2,23
|743.652.714
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|528.166.599
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|388.496.984
|% -6,12
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9043
|7,9084
|% 1,63
|
|Euro
|9,3977
|9,4478
|% 2,04
|
|Sterlin
|10,8512
|10,9056
|% 1,10
|
|Frank
|8,4360
|8,4868
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0998
|2,1103
|% 1,72
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-2,40
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:18IZFAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 085 adet işlem
-
17:17BLCYT
Yüzde 4.14 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 550 adet işlem
-
17:15TRGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 087, 843 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 09 kaybederek (% -1.47 ) 1, 412
-
17:14XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 37, 561.00 milyon TL de