***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Fonu'nun unvanı SPK'nın 22.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3822 sayılı onay yazısı ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğünde yapılan unvan ve diğer güncellemeler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937000BIST