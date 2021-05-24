***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.05.2021 16:30
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan, SPK'nın 05.04.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-4553 sayılı izni ile onaylanan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937490
BIST
17:301.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:308,3843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0311
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3010,2561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:30507,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,59
|Açılış
|: 507,49
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TRILC
|42,90
|113.743.322
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.120.635
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.548.283
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.623.128
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,28
|35.485.927
|% -8,69
|
|SAYAS
|28,64
|32.346.638
|% -7,13
|
|GARAN
|8,13
|1.163.890.438
|% -0,37
|
|FENER
|33,44
|702.754.155
|% 6,43
|
|ASELS
|15,46
|698.508.023
|% 2,05
|
|EREGL
|19,18
|673.454.506
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,09
|660.839.230
|% 0,75
|
|GARAN
|8,13
|1.163.890.438
|% -0,37
|
|TSKB
|1,40
|188.213.622
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,17
|266.676.688
|% 0,46
|
|KARSN
|4,90
|543.872.011
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,97
|179.379.095
|% 0,51
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3815
|8,3843
|% -0,37
|
|Euro
|10,2504
|10,2561
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8378
|11,8972
|% -0,29
|
|Frank
|9,3226
|9,3787
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2295
|2,2406
|% -0,35
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,25
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,05
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|1,52
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem