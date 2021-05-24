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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

24.05.2021 16:30



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan, SPK'nın 05.04.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-4553 sayılı izni ile onaylanan  Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğü ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937490


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