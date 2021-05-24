***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan, SPK'nın 05.04.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-4553 sayılı izni ile onaylanan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzüğü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937490BIST