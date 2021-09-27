***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.09.2021 10:39
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965297
BIST
10:341.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:348,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:3410,3859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0476
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3698
10:34500,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 500,85
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:32
|INVEO
|104,20
|4.537.702
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|17.274.411
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|2.659.204
|% 9,94
|
|OYLUM
|12,78
|10.176.803
|% 9,89
|
|GEDIK
|7,35
|8.042.977
|% 9,87
|
|PENTA
|170,60
|4.029.970
|% -4,96
|
|BJKAS
|5,86
|32.122.787
|% -4,72
|
|AGYO
|2,85
|7.123.427
|% -3,72
|
|TKURU
|202,80
|1.600.696
|% -3,47
|
|TGSAS
|13,55
|914.009
|% -3,21
|
|THYAO
|13,54
|257.845.747
|% -0,59
|
|GARAN
|8,84
|255.955.285
|% 0,23
|
|PETKM
|6,39
|124.953.449
|% 2,08
|
|EREGL
|17,00
|108.878.939
|% 0,83
|
|TUPRS
|111,90
|94.345.734
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,32
|93.970.668
|% 0,00
|
|GARAN
|8,84
|255.955.285
|% 0,23
|
|PETKM
|6,39
|124.953.449
|% 2,08
|
|THYAO
|13,54
|257.845.747
|% -0,59
|
|KIMMR
|3,98
|64.942.699
|% -1,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8733
|8,8761
|% 0,11
|
|Euro
|10,3875
|10,3922
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0922
|12,1528
|% 0,04
|
|Frank
|9,5282
|9,5856
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% -0,02
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|6,23
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,89
|