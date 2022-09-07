***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.09.2022 17:03
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061060
BIST
17:253.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,25
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:2518,2325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:2518,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0916
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1475
En Düşük
18,0019
17:25999,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,86
|Açılış
|: 999,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|SELGD
|5,73
|4.679.953
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.156.610
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.798.354
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|169.941.933
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.207.401
|% -9,97
|
|FADE
|9,14
|197.834.471
|% -7,68
|
|VKING
|7,08
|7.269.906
|% -7,33
|
|ICBCT
|8,13
|266.973.598
|% -6,77
|
|THYAO
|75,25
|7.647.039.335
|% 2,17
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,08
|6.374.393.067
|% -3,15
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.156.610
|% 9,98
|
|SISE
|26,28
|4.709.068.299
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.156.610
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,08
|6.374.393.067
|% -3,15
|
|ISCTR
|10,19
|3.866.739.521
|% -3,23
|
|VAKBN
|10,72
|3.100.846.004
|% 6,35
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2154
|18,2325
|% -0,01
|
|Euro
|18,1312
|18,1429
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,7686
|20,8727
|% -0,79
|
|Frank
|18,4426
|18,5537
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8349
|4,8591
|% -0,00
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,86
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,12
|
|B. Petrol
|89,66
|89,66
|-3,17
|