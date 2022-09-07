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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

07.09.2022 17:03
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061060


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Tam 6.768 6.847 7,00  
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Gümüş Gr. 10,67 10,69 0,12  
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