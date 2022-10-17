***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
17.10.2022 20:02
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072590
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2467
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3113
En Düşük
18,0503
17:59990,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,21
|Açılış
|: 990,18
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5658
|18,5837
|% 0,09
|
|Euro
|18,2660
|18,3011
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,1016
|21,2074
|% 1,97
|
|Frank
|18,5820
|18,6939
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9265
|4,9512
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|14,85
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,04
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.672
|6.751
|-39,00
|
|Yarım
|3.251
|3.300
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,28
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,75
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410