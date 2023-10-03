***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.10.2023 16:11
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis GSPYS Maxis Ventures GSYF İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198963
BIST
'
16:458.530
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 43,17
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4527,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0585
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4528,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0697
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:451.618,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.618,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TARKM
|493,00
|229.472.939
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,60
|8.537.308.680
|% -1,10
|
|PETKM
|22,02
|7.594.191.493
|% 6,79
|
|EREGL
|45,02
|4.526.006.500
|% 0,54
|
|SISE
|56,95
|4.190.655.803
|% 2,15
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.447.428
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.447.428
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.594.191.493
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.106.014.858
|% -0,95
|
|ODAS
|13,88
|2.555.193.757
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|428.421.422
|% 9,84
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4880
|27,5077
|% 0,21
|
|Euro
|28,8385
|28,8599
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1561
|33,3224
|% 0,25
|
|Frank
|29,7254
|29,9045
|% -0,14
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.854
|10.947
|7,00
|
|Yarım
|5.444
|5.490
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.745
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|0,03
|
Seans Raporu
16:45
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17:00SAYAS
Yüzde 9.66 oranında artışla 135.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 538, 946 adet işlem
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16:59XU100
Endeks 8, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 126, 869.00 milyon TL de
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16:59BRISA
Yüzde 8.54 oranında artışla 98.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 965, 195 adet işlem
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16:58HATSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.34 lira fiyatla işlem gören hissede 982, 236 adet işlem
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16:57ENSRI
Yüzde 4.63 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 241 adet işlem