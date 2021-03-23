***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/02/2021 tarih ve E-12233903-320.04-1303 no'lu izin doğrultusunda ekteki şekilde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919987BIST