***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.03.2021 17:18
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(III-52.4.b) kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/02/2021 tarih ve E-12233903-320.04-1303 no'lu izin doğrultusunda ekteki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919989
BIST
17:081.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:087,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1252
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:089,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,1863
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:08439,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,94
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8994
|7,9071
|% 1,61
|
|Euro
|9,4099
|9,4454
|% 2,01
|
|Sterlin
|10,8584
|10,9128
|% 1,16
|
|Frank
|8,4407
|8,4915
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1014
|2,1120
|% 1,80
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:08
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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17:19
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