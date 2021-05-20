***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOK.Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Fonu'nun unvanı SPK'nın 22.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3822 sayılı onay yazısı ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde yapılan unvan ve diğer değişiklikler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936999BIST