***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.08.2021 17:54
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İ
16:321.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:328,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:329,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:32489,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,49
|Açılış
|: 489,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:32
|DMSAS
|8,04
|113.522.364
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.505.469
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,30
|2.653.242
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,75
|91.764.745
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,24
|91.408.887
|% 10,78
|
|BRYAT
|383,10
|104.467.791
|% -7,80
|
|VAKKO
|10,52
|37.590.030
|% -7,64
|
|ALKIM
|15,56
|112.722.615
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.615.562
|% -6,67
|
|GARAN
|9,29
|688.613.636
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,73
|528.269.720
|% -3,86
|
|SISE
|8,70
|480.129.139
|% 0,93
|
|THYAO
|12,25
|478.061.226
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|441.260.475
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,85
|359.849.259
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|149.231.594
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|223.396.813
|% -1,54
|
|GARAN
|9,29
|688.613.636
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,73
|528.269.720
|% -3,86
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5152
|8,5222
|% 0,88
|
|Euro
|9,9747
|9,9810
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,6174
|11,6757
|% 0,26
|
|Frank
|9,2427
|9,2984
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2642
|2,2756
|% 0,80
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-1,13
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|22,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|16,07
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,77
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-1,93
|