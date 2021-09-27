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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

27.09.2021 10:39



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965298


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BIST En Aktif Hisseler11:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 12,79 12.960.905 % 9,97  
ORCAY 17,32 18.110.050 % 9,97  
INVEO 104,20 5.335.353 % 9,97  
RALYH 5,64 3.289.998 % 9,94  
GEDIK 7,35 9.300.202 % 9,87  
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11:22 Alış Satış %  
Dolar 8,8598 8,8618 % -0,05  
Euro 10,3571 10,3650 % -0,66  
Sterlin 12,0924 12,1530 % 0,04  
Frank 9,5035 9,5607 % -0,52  
Riyal 2,3552 2,3670 % -0,06  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 1,18  
Altın Gr. 500 500 0,63  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 0,12  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,03  
B. Petrol 78,14 78,14 0,91  
Seans Raporu 11:22
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