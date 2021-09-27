***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
27.09.2021 10:39
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965298
BIST
11:221.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
11:228,8618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8433
11:2210,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0685
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3442
11:22499,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 499,23
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler11:22
|OYLUM
|12,79
|12.960.905
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.110.050
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.335.353
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.289.998
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|9.300.202
|% 9,87
|
|KTSKR
|50,50
|9.425.146
|% -6,05
|
|BJKAS
|5,90
|48.775.216
|% -4,07
|
|AGYO
|2,86
|10.780.498
|% -3,38
|
|KIMMR
|3,89
|103.432.638
|% -3,23
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|THYAO
|13,59
|398.758.550
|% -0,22
|
|GARAN
|8,87
|384.068.833
|% 0,57
|
|TUPRS
|112,30
|175.407.980
|% 1,35
|
|SISE
|8,25
|166.603.876
|% 0,73
|
|PETKM
|6,36
|146.200.820
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,34
|141.875.493
|% 0,86
|
|GARAN
|8,87
|384.068.833
|% 0,57
|
|THYAO
|13,59
|398.758.550
|% -0,22
|
|KIMMR
|3,89
|103.432.638
|% -3,23
|
|PETKM
|6,36
|146.200.820
|% 1,60
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8598
|8,8618
|% -0,05
|
|Euro
|10,3571
|10,3650
|% -0,66
|
|Sterlin
|12,0924
|12,1530
|% 0,04
|
|Frank
|9,5035
|9,5607
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3552
|2,3670
|% -0,06
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|1,18
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|0,91
|
Seans Raporu
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