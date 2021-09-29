***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2021 16:04
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965725
BIST
17:091.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,99
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:098,8739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
17:0910,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0552
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
17:09494,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 494,50
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:09
|MANAS
|17,29
|41.064.773
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.801.435
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.513.974
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.462.877
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.435.042
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,17
|337.723.383
|% -9,87
|
|ERSU
|4,18
|63.908.708
|% -9,52
|
|GEDIK
|7,36
|53.322.688
|% -8,91
|
|GARAN
|9,04
|1.280.738.836
|% 2,26
|
|THYAO
|13,82
|1.042.817.306
|% 0,29
|
|KOZAL
|96,25
|456.909.317
|% 2,01
|
|TUPRS
|111,80
|439.251.369
|% -0,97
|
|SISE
|8,08
|426.126.448
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|401.219.762
|% 1,71
|
|GARAN
|9,04
|1.280.738.836
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,24
|420.098.719
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,78
|136.597.469
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.042.817.306
|% 0,29
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8713
|8,8739
|% 0,04
|
|Euro
|10,3127
|10,3224
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8899
|11,9495
|% -0,64
|
|Frank
|9,4879
|9,5450
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3583
|2,3702
|% 0,08
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,34
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|10,83
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,24
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,20
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|-0,79
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:25EMKEL
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 188, 497 adet işlem
-
17:24IHEVA
Yüzde 6.52 oranında artışla 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 934, 353 adet işlem
-
17:22GWIND
Yüzde 6.04 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 164, 886 adet işlem
-
17:21EMKEL
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 064, 022 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 69 artarak (% 0.63 ) 1, 222