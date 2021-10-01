***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.10.2021 18:01
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi'nin güncel versiyonu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966164
BIST
18:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:008,8690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0010,2947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:00501,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,54
|Açılış
|: 501,20
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUGYO
|9,35
|15.809.660
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|145.507.184
|% 9,99
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|54.081.474
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.952.083
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|312.253.558
|% -9,96
|
|EUYO
|3,36
|3.118.052
|% -9,92
|
|RALYH
|5,29
|162.408
|% -9,88
|
|OYLUM
|8,76
|39.809.491
|% -6,21
|
|GARAN
|9,27
|1.457.936.232
|% 0,32
|
|THYAO
|14,08
|1.317.075.130
|% 0,93
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|SISE
|8,21
|915.885.599
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.501
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.501
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.457.936.232
|% 0,32
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.959.342
|% 1,46
|
|SISE
|8,21
|915.885.599
|% 0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8672
|8,8690
|% -0,21
|
|Euro
|10,2842
|10,2947
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9688
|12,0288
|% 0,32
|
|Frank
|9,4987
|9,5559
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3569
|2,3687
|% -0,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|1,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,20
|78,20
|-0,11
|