***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.04.2022 11:09
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yatırım Komitesi Üye Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015357
BIST
12:112.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 29,69
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.282
En Düşük
2.264
12:1114,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:1116,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0236
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:11912,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,25
|Açılış
|: 912,40
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:11
|IPEKE
|18,95
|131.116.371
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.405.483
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.947.880
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.576.058
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,54
|156.171.098
|% 9,84
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,93
|11.210.650
|% -3,91
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|SONME
|34,56
|2.825.814
|% -3,03
|
|INFO
|8,29
|16.121.006
|% -2,93
|
|SISE
|16,14
|1.393.876.219
|% 5,01
|
|GARAN
|12,49
|1.363.472.647
|% 0,32
|
|ASELS
|25,36
|1.297.721.239
|% 2,34
|
|KOZAL
|157,20
|1.229.995.038
|% 8,56
|
|THYAO
|32,98
|1.046.548.420
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,52
|899.917.358
|% 5,44
|
|KARSN
|5,81
|917.797.085
|% -2,68
|
|AKBNK
|7,44
|883.644.694
|% 1,78
|
|GARAN
|12,49
|1.363.472.647
|% 0,32
|
|DOHOL
|3,44
|345.689.507
|% 3,61
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7119
|14,7149
|% 0,21
|
|Euro
|16,2314
|16,2415
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,2473
|19,3438
|% 0,26
|
|Frank
|15,8160
|15,9112
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,19
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,48
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.022
|6.172
|27,80
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|13,45
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,72
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26SISE
Yüzde 5.07 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 167, 845 adet işlem
-
12:25SISE
Yüzde 5.01 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 547, 213 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.41 ) 2, 536
-
12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KARSN, TRKCM
-
12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GARAN, ASELS