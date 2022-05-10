***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 25.04.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-20699 sayılı onay yazısı ile kabul edilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028260BIST