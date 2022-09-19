***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.09.2022 16:32
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063998
BIST
16:203.304
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -73,66
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.304
16:2018,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:2018,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:20979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,97
|Açılış
|: 979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SMRTG
|45,98
|106.947.559
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.769.603
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.036.394
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.984.908
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.426.778
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|142.164.756
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.952.335
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.646.591
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.670.828
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.217.985
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,80
|3.904.585.379
|% -3,20
|
|GARAN
|20,08
|3.614.190.163
|% -7,81
|
|YKBNK
|7,23
|2.738.731.439
|% -1,36
|
|EKGYO
|4,22
|2.648.235.827
|% -3,43
|
|HALKB
|9,00
|2.593.836.719
|% -9,46
|
|EKGYO
|4,22
|2.648.235.827
|% -3,43
|
|YKBNK
|7,23
|2.738.731.439
|% -1,36
|
|AKBNK
|11,80
|3.904.585.379
|% -3,20
|
|HALKB
|9,00
|2.593.836.719
|% -9,46
|
|ISCTR
|8,30
|2.224.694.533
|% -5,25
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2895
|18,3053
|% 0,27
|
|Euro
|18,3030
|18,3448
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7473
|20,8514
|% -0,19
|
|Frank
|18,8636
|18,9773
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8520
|4,8764
|% 0,17
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-12,76
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.670
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|-2,41
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34XU100
Endeks 3, 311 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 43, 827.00 milyon TL de
-
16:33HALKB
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 001, 592 adet işlem
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 85 kaybederek (% -1.96 ) 2, 943
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, MEPET, SMRTG, RODRG, MERKO, HKTM, IZFAS
-
16:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS, NTHOL, VAKBN, ISGYO, SKBNK, TSKB