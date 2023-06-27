***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 no.lu yazısı doğrultusunda ihraç belgesi güncellemesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162745BIST