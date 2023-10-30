***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.06.2023 tarihinde yapılmış olan duyurumuzda yer alan tadil metninde ve bu doğrultuda güncellenen ihraç belgesinde "Yatırım Komitesi'ne İlişkin Bilgi" başlıklı madde, sehven yer aldığından tadil metninden çıkarılmış olup, yeni yayımlanan tadil metni ve bu doğrultuda güncellenen ihraç belgesi düzeltme niteliği taşımaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212123BIST