***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.11.2023 11:58
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maxis GSPYŞ TSKB Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219539
BIST
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12:458.036
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 48,50
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.040
12:4528,8377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0135
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7472
12:4531,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1398
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,3413
12:451.848,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.848,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler12:43
|SAMAT
|29,48
|126.397.575
|% 10,00
|
|SNPAM
|190,60
|8.314.734
|% 9,98
|
|NATEN
|413,50
|248.280.757
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|67.790.824
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|101.190.701
|% 9,95
|
|DAPGM
|62,20
|13.363.359
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,50
|430.823
|% -7,00
|
|METUR
|12,84
|8.795.169
|% -6,69
|
|MIPAZ
|45,88
|91.728.805
|% -5,67
|
|KUVVA
|56,00
|679.392
|% -5,33
|
|THYAO
|265,75
|6.829.379.294
|% 1,43
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|TUPRS
|155,70
|1.485.488.160
|% 0,06
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|ASTOR
|116,60
|1.388.600.801
|% 1,30
|
|YKBNK
|17,43
|1.379.771.201
|% 1,51
|
|ZOREN
|5,06
|398.490.588
|% 0,20
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|EKGYO
|7,55
|449.581.226
|% -0,13
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8242
|28,8332
|% -0,06
|
|Euro
|31,5446
|31,5629
|% 0,42
|
|Sterlin
|36,0781
|36,2591
|% 0,38
|
|Frank
|32,5299
|32,7259
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6661
|7,7045
|% -0,04
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,67
|23,70
|% 0,66
|
|Platin
|922,79
|924,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,12
|1.059,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,79
|80,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,16
|1.994,47
|% 0,66
|