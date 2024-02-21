***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.02.2024 13:30
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPA Maxis Founder One İhraç Belgesi Güncellemesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251003
BIST
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14:319.313
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -31,50
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.290
En Yüksek
9.397
14:3130,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0735
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
30,9849
En Düşük
30,8591
14:3133,4876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0395
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5513
En Düşük
33,3775
14:312.019,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,48
|Açılış
|: 2.019,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.022,31
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler14:28
|SMART
|47,30
|339.872.493
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|79.443.740
|% 9,99
|
|FONET
|20,60
|439.170.224
|% 9,98
|
|UFUK
|218,40
|11.466.874
|% 9,97
|
|AYCES
|1.371,00
|332.360.538
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|29.434.382
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EUKYO
|22,34
|33.960.735
|% -9,33
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|MIATK
|71,35
|5.969.284.692
|% 3,63
|
|THYAO
|281,75
|4.891.150.667
|% 0,18
|
|KONTR
|284,25
|3.564.704.357
|% 7,16
|
|AKBNK
|43,82
|3.324.140.550
|% 1,67
|
|ZOREN
|6,03
|1.662.121.062
|% 2,38
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|EKGYO
|10,88
|1.448.562.784
|% 0,83
|
|TSPOR
|1,78
|196.332.969
|% -1,66
|
|ADESE
|3,07
|325.352.274
|% 2,33
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9820
|30,9861
|% 0,25
|
|Euro
|33,4738
|33,4819
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,9468
|39,1422
|% 0,11
|
|Frank
|35,0377
|35,2487
|% 0,30
|
|Riyal
|8,2351
|8,2764
|% 0,21
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|899,29
|900,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,85
|971,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,45
|2.027,76
|% 0,66
|