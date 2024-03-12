***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.03.2024 20:01
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un onaylı ihraç belgesi tadil metni ile birlikte değişikliklerin yapıldığı güncel ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258219
BIST
'
18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0470
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,5266
En Düşük
31,9669
18:0535,1073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0941
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,5729
En Düşük
34,9547
18:052.221,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -25,85
|Açılış
|: 2.221,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.256,86
En Düşük
2.217,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0384
|32,0465
|% 0,08
|
|Euro
|35,0393
|35,0917
|% 0,22
|
|Sterlin
|41,7920
|42,0015
|% -1,00
|
|Frank
|37,2124
|37,3990
|% -0,89
|
|Riyal
|8,7126
|8,7563
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,13
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|923,82
|925,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,68
|1.038,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,86
|81,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,84
|2.156,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem